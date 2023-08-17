Mersin'de denizde boğulan 2 kız kardeş, Hatay'da kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Kız kardeşler için bugün Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Esra B. ve Melek B., gözyaşları içerisinde Karapür Mezarlığına defnedildi. Kardeşlerin ailesi cenaze namazında zor anlar yaşadı.

Denizde boğulan kız kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

HATAY - Mersin'de denizde boğulan 2 kız kardeş, Hatay'da kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Geçtiğimiz gün Mersin'in Akdeniz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde Esra B.ile Melek B.adlı 2 kardeş boğularak hayatını kaybetmişti. Kız kardeşler için bugün Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Esra B. ve Melek B., gözyaşları içerisinde Karapür Mezarlığına defnedildi. Kardeşlerin ailesi cenaze namazında zor anlar yaşadı.