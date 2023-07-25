Deniz kenarında piknik yapan ailenin çantasına yılan girdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kenarında piknik yapan ailenin çantasına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı. İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi sahilinde ailesi ile piknik yapan Mesut Pak, eve döndüğünde çantalardan birinin içinde yılan olduğunu fark etti. Pak'ın ihbarı üzerine aynı mahalledeki evlerine itfaiye ekipleri geldi. Balkonda bulunan çantadaki yaklaşık 1 metrelik yılanı aparat yardımıyla yakalayan ekipler, doğal ortama bıraktı.