Demre'de Yavru Balina Kurtarıldı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kayalıklara sıkışarak yaralanan yavru balina tekneciler tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, yarasının ciddi olmadığı belirlenen balinayı suya bıraktı.Demre'ye bağlı Gökkaya Koyu'nda dün turistik gezi yapan tekneciler, kayalıklara vurmuş halde bir yavru balina fark etti. Kayalıklara sıkışan ve yaralandığı anlaşılan yavru balinanın kurtarılması için harekete geçen tekneciler, Sahil Güvenlik ekiplerine de haber verdi. Yat kaptanı Fatih Bilgin botla yavru balinaya yaklaştı. Kuyruğuna bağladığı iple balinayı sıkıştığı yerden kurtaran Bilgin, daha sonra bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Yarasının ciddi olmadığı anlaşılan balina ekipler tarafından suya bırakıldı. Balina daha sonra gözden kayboldu.

HABER- KAMERA: Dilruba DEMİRCİ/DEMRE (Antalya),