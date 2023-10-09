Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Baruthane Sokak'ta devam eden beton yol çalışmalarını inceledi. Gün, belediye hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti ve yol bakım ve onarım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Baruthane Sokak'ta devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

Demirköy'ün her gün geliştiğini ifade eden Gün, belediye hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını hızla yürüttüğünü anlatan Gün, en kısa sürede yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Ney kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezince ney kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, ney kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Kursun 16 Ekim 2023-14 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin halk eğitimi merkezine müracaat etmesi gerektiği belirtildi.

Milli Eğitim Müdürü Özefsun'a ziyaret

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'u ziyaret etti.

Özefsun, Akdemir ve beraberindeki İlçe Milli Eğitim Proje koordinatörü Yağmur Özkan ile Adalet Erez İlkokulu Müdürü Cihat Çevrim'i makamında kabul etti.

Akdemir, ziyarette Özefsun'a görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Akdemir, "1 ilçe 18 proje" çalışmasını anlattı.

Özefsun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.