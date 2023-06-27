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Demirkazık Dağı'ndan düşen dağcı toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşerek hayatını kaybeden dağcı Ahmet Nişanot'un cenazesi Bursa Ulucami'de kılındı.

Demirkazık Dağı'ndan düşen dağcı toprağa verildi

BURSA - Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşerek hayatını kaybeden dağcı Ahmet Nişanot'un cenazesi Bursa Ulucami'de kılındı.

Niğde'nin Çarmandı ilçesi ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşerek hayatını kaybeden Koza Dağcılık Kulübü üyesi Ahmet Nişanot'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bursa Ulucami'de kılındı. Cenaze namazına çok sayıda arama kurtarma ekibi, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Nişanot'un naaşı Hasköy Kent Mezarlığı'na dualarla defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Bozkurt - Yaşam

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