Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar, bıçak ve satırları demircilere getirerek hem onarıyor hem de bileniyor. Demirciler yoğunluk yaşarken, eski ve kırık bıçaklar da hem onarılıyor hem bileniyor.

Demircilerde Kurban Bayramı mesaisi

BİNGÖL - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar, bıçak ve satırları demircilere getirerek hem onarıyor hem de bileniyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak ustaları bayram nedeniyle yoğunluk yaşarken, aynı zamanda vatandaşlar tarafından getirilen eski ve kırık bıçaklar da hem onarılıyor hem bileniyor. Merkeze bağlı İnönü Mahallesinde 5 kuşaktır demircilik yapan Ömer Alantar, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Hem kentteki kasaplar hem de vatandaşlar, bayram öncesi bıçak ve satırları getirerek onarımı veya bilemesini yaptırıyor. Usta Alantar, "Demirciyim, 5'inci kuşağım. Dededen kalma mesleğimizdir. Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk var, fazla değil ama var. Hamdolsun işimiz iyidir çok şükür. Kurbandan dolayı bıçak ve satır getiriyorlar, kasatura getiriyorlar. Getirdiği zamanda hepsini titizlikle yapıyoruz" dedi.