Demirci'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

Demirci ilçesinde gerçekleştirilen 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu etkinliğinde öğrenciler ilahi, şiir ve drama gösterisi sundu. Programda 68 öğrenciye belgeleri takdim edildi.

Demirci ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu etkinliği düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler Kerem Gümüş ve Zülal Dağlar Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

Demirci İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, Kur'an kurslarında çocuklara en iyi eğitimi vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Öğrenciler programda ilahi ve şiirler okudu, çevre önemini vurgulamak amacıyla "Orman" adlı drama gösterisi sundu. Programında sonunda 68 öğrenciye belgeleri takdim edildi.

Yıl sonu etkinliğine Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve diğer ilgililer katıldı.