Adana'da oyun oynarken demir korkuluğa başı sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Ceyhan İmam Hatip Ortokulu girişinde oyun oynayan çocuk korkuluklara kafasını soktu ve çıkamayınca ağlamaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu sakinleştirdikten sonra sıkıştığı yerden kurtardı.

Demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

ADANA - Adana'da oyun oynarken demir korkuluğa başı sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı Ceyhan İmam Hatip Ortokulu girişinde oyun oynayan çocuk korkuluklara kafasını soktu. Daha sonra oradan çıkamaya çocuk ağlamaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri ağlayan çocuğunu önce sakinleştirdi daha sonrada sıkıştığı yerden kurtardı.