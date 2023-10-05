Bursa'da bir evin bahçesinde demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

BURSA - Bursa'da bir evin bahçesindeki demir kapıya sıkışan köpeği, sahibinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki bir evin bahçesine bağlı olan köpek demir parmaklıklı kapıdan geçmek isterken, arasında sıkıştı. Durumu gören ev sahibi köpeğini çıkarmak için uğraşsa da bir türlü başaralı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, demir kapının parmaklıklarını genişleterek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. O anlar kamerayla kaydedildi.