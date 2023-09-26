Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir restoranın yağmur suyu gider borusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından spiral yardımıyla camekan için dekoratif olarak yapılan tuğla kolonu keserek kurtarıldı.

Dekoratif tuğla kolonun içinden yavru kedi çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir restoranın yağmur suyu gider borusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından spiral yardımıyla camekan için dekoratif olarak yapılan tuğla kolonu keserek kurtardı.

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki bir restoranın çatısından yağmur suyu gider borusuna düşen kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, spiral yardımıyla camekan için dekoratif olarak yapılan tuğla kolonu keserek yavru kediyi su borusundan çıkarttı. İtfaiye ekipleri, kurtardıkları kediyi Yahşihan Belediyesine ait "kedi köy"e teslim etti. Veteriner hekim tarafından yavru kedinin sağlık kontrolleri yapıldı.