Kütahya'nın tarihi Saman Pazarı Çarşısında dedesinden kalan 2 metrekarelik dükkanda saat tamirciliği yapan Kemal Yücer, 55 yıldır bu mesleği sürdürüyor. Büyük dedesinin el yapımı saatlerini Kazım Karabekir Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk'e hediye ettiğini belirten Yücer, eskiden sanat olan saat tamirciliğinin artık parça montajıyla yapıldığını ifade etti.

- Dededen toruna 4 kuşaktır saat tamir ediyorlar

70 yaşındaki esnaf Kemal Yücer, 2 metrekarelik dükkanında büyük dedesinden kalma saat tamirciliği tam 55 yıldır sürdürüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın tarihi Saman Pazarı Çarşısında dedesinden kalan 2 metrekarelik dükkanda saat tamirciliği yapan Kemal Yücer, 55 yıldır bu mesleği sürdürüyor.

1967 yılında babasının yanında çırak olarak saatçilik mesleğine başladığını ve 55 yıldır 2 metrekarelik dükkanda bu mesleği icra ettiğini söyleyen 70 yaşındaki Kemal Yücer, büyük dedesinin de saatçilik yaptığını, 4. kuşak olarak bu mesleği sürdürdüğünü ifade etti.

Yücer, büyük dedesi Mustafa Fehmi Efendi'nin birçok cami ve müzede el yapımı saatleri olduğunu, Kazım Karabekir Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk'e de yaptığı saatlerden hediye ettiğini söyledi. Dedesinden kalan 100 senelik malzemelerle saat tamirciliği yaptığını belirten Yücer, bu malzemelerden başka kimsede olmadığını dile getirdi.

Bu mesleğe eskisi gibi rağbet kalmadığını, yeni çırak yetişmediğini ve ömrü bitene kadar bu mesleği devam ettireceğini anlatan Yücer, "Saatçilik mesleğinde sanat kalmadı, sanat eskiden varmış. Şimdi alıyorsun parçayı montaj yapıyorsun. Biz yine eski saatlerin tamirini yapıyoruz. Eski cep saatleri, eski kurmalı kol saatleri, masa ve duvar saatleri, otomatik saatler geliyor, onları yapıyoruz, günümüz bu şekilde geçiyor" dedi.

(ŞEN-EFE-Y)