Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, torunu ile beraber dağ yolunun etrafına atılan alkol şişelerini topladı. Toplanan şişelerden iki metrelik bir beton şekil yapıldı.

Dede ve torunu dağ yolu ve etrafına atılan alkol şişelerini topladılar

Dede ve torun topladıkları alkol şişelerinden iki metrelik beton şekil yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, torunu ile beraber dağ yolunun etrafına atılan alkol şişelerini topladı.

Kahramanmaraş'tan şehir merkezine 20 kilometredeki Ahır Dağı Küçük Göl mevkiine çıkan dede ve torun Mustafa Uludağ, bağ evine giderken yol kenarlarındaki alkol şişelerini toplamak istedi.

Küçük traktörüne binen dede ve torun dağ yolunun kenarlarına atılan şişeleri tek tek toplayarak traktörün römorkuna doldurdu. Toplanan şişeleri bağ evine getiren Uludağ, burada şişelerden yaklaşık iki metrelik bir şekil yaptı.

Cam şişelerinin mercek görevi yaprak orman yangınlarına neden olduğunu ve çevre temizliğine dikkat çekmek istediğini ifade eden dede Mustafa Uludağ, "Abiler, kardeşlerim ve özellikle gençler lütfen bu şişeleri içip içip ormanın içinden geçen yollara atmayın. Güneşin sıcağında bu şişeler adeta mercek görevi yapıyor. 25 saniye içinde kuru otlar tutuşuyor. Daha sona da yangın çıkıyor. Dünya genelinde Türkiye'de meydana gelen orman yangın sayımız en yükseklerde. Bazıları kasıtlı da oluyor ama onlardan bir farkımız yok yolun kenarına attığımız zaman ben torunum ile beraber yaptım bu işi ve iki kişi ile iki traktör şişe topladım. Ormanların yanmasına engel olmak birinci amacımız ikincisi de çevreyi temiz tutmak" ifadelerini kullandı.

Torun Uludağ ise, "Bu şişeleri sağa sola içip atmayalım. Cam şişeleri topladık, çünkü bu şişeler orman yangınlarına sebep oluyor ve ormanlarımız, doğamız tahrip oluyor" dedi.