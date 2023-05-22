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Davetliler Yağmura Teslim Oldu, Nişan Merasimi Yarıda Kaldı

Davetliler Yağmura Teslim Oldu, Nişan Merasimi Yarıda Kaldı

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde açık halı sahada yapılan bir nişan merasiminde başlayan şiddetli yağış nedeniyle davetliler gelin ve damadı bırakarak sahayı terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde açık halı saha da yapılan nişan merasiminde bir anda başlayan şiddetli yağış nedeniyle tören yarıda kaldı. Davetliler, ıslanmamak için gelin ve damadı bırakıp sahayı terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çok sayıda davetli, İrem ve Servet Gündüz'ün açık bir halı sahada yapılan nişan merasiminde bir araya geldi. Bir anda başlayan sağanak nedeniyle davetliler ıslanmamak için koşarak sahayı terk etti. Davetliler kendilerini düşünürken geride kalan damat ve gelin unutuldu. Herkes ıslanmamak için hızlıca sahayı terk etti. O anlar davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Nişan merasimi yağışın durmasıyla kaldığı yerden devam etti. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Diyarbakır Çınar Yaşam Haberler

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