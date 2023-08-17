Datça'da 17 Ağustos Depremi Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği 17 Ağustos Kocaeli- Gölcük depreminin 24.yılında farkındalık etkinliği düzenledi.

17 Ağustos 1999 gece 03.02 'de merkez üssü Kocaeli - Gölcük olan büyük depremin 24.yılında Datça MAG-AME-SAR (Mahalle Afet Gönüllüleri) Derneği ekipleri tarafından farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte deprem anında yapılacaklar ve enkaz da arama kurtarma esnasında kullanılan malzemeler ile ilgili bilgi vermek üzere Cumhuriyet Meydanında stant kuruldu. Bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı ve görsellerin izletildiği etkinlik tüm vatandaşlar tarafından ilgili ile karşılandı. - MUĞLA