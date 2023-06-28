Darülaceze'deki yaşlılar bayram ziyaretleriyle sevindi

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze Başkanlığı'nda bayramlaşma heyecanı vardı. Vatandaşlar bayramlaşmak için sabah erken saatlerde Darülaceze'ye geldi.

"GELDİĞİMİZDE DE GÖRÜYORUZ Kİ BİZİ GÜLEREK KARŞILIYORLAR"

Polis memuru Cihan Ateş de, " Pandemiden sonra her bayram gelmeye çalışıyoruz. Artık büyüklerimizle de tanıştık. Geldiğimizde de görüyoruz ki bizi gülerek karşılıyorlar. Bizi sona kadar mutlu ediyor. Bizler de tekrardan bizleri bu şekilde güzel karşıladığınız için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.