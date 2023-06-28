Darülaceze'deki yaşlılar bayram ziyaretleriyle sevindi
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Kurban Bayramı'nın birinci gününde Darülaceze'de kalan yaşlılar, ziyaretçileriyle bayramlaşarak sevinçli anlar yaşadı. Vatandaşlar ve polis memurları, yaşlıları ziyaret ederek onlara destek oldu.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze Başkanlığı'nda bayramlaşma heyecanı vardı. Vatandaşlar bayramlaşmak için sabah erken saatlerde Darülaceze'ye geldi.Darülaceze'yi ziyaret eden vatandaş Serpil Kaya, "Biz buraya sürekli geliyoruz. Sadece bir gün için özel gelmiyoruz. Bizim özel grup arkadaşlarımız da gönüllü ziyaretçi gruplarımız var. Burada çok ayrı güzellikler var. Sevginin, şefkatin, merhametin, dilini konuşuyoruz burada" dedi. Darülaceze'yi ziyaret eden İran uyruklu Şirin Babalou da, "Benim 8 ay önce babam vefat etti. Böyle bir ortamda olmak istedim. Çünkü bu büyüklerin değerini bilmek lazım" diye konuştuDarülaceze'de kalan Mihriban Hasanusta ise,"Evde olsak böyle olmaz. Ne gelen olur, ne giden olur. 2-3 kişi gelir. O da akraba, biz Arnavutuz. Burada herkesi tanıyoruz" dedi. "KENDİ İŞLERİNİ YAPMAKTAN BELKİ AİLELERİNİ GÖRECEK VAKİTLERİ YOK" Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polisler de Darülaceze'de kalanları ziyaret etti.Darülaceze Başkan Vekili Ahmet Malatyalı, " Biliyorsunuz bayramları herkesin tatil dönemi ama hem Darülaceze çalışanlarının hem teşkilatımızın çalıştığı günler oluyor. Onların bizim çalışma günlerimiz. Kendi işlerini yapmaktan belki ailelerini görecek vakitleri yok. Biz bunu biliyoruz. Yani biz de nispeten onların bu çalışma tarzının biraz daha azıyız. Biz bile o noktadayız. Mesela ben kendi ailemle bayramlaşmadım mutlaka onlar da böyle. Sabah çok erken bir saatte buraya geldiler. Belki görev yaptılar. Çeşitli yerlerde bayram namazından sonra toplandılar. Buraya geldiler" dedi.
"GELDİĞİMİZDE DE GÖRÜYORUZ Kİ BİZİ GÜLEREK KARŞILIYORLAR"
Polis memuru Cihan Ateş de, " Pandemiden sonra her bayram gelmeye çalışıyoruz. Artık büyüklerimizle de tanıştık. Geldiğimizde de görüyoruz ki bizi gülerek karşılıyorlar. Bizi sona kadar mutlu ediyor. Bizler de tekrardan bizleri bu şekilde güzel karşıladığınız için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam