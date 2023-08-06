Üye Girişi
Haberler

Darıca'da Serinlemek İçin Denize Giren Kişi Boğulmaktan Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ve kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi'ndeki halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren S.A., bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren S.A., çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.A., ambulansa alınarak Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kocaeli Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title