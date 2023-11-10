Darıca'da kavşakta kaza: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kavşaktan dönüş yapan içerisinde yolcular bulunan halk otobüsüyle çarpışan otomobil, takla attı. Otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 34 NE 8501 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan T.B idaresindeki 41 J 4052 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Otomobil daha sonra kontrolden çıkıp takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.E.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)