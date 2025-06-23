Darıca'da Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Ağır Yaralı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1,5 yaşındaki Züleyha K., evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde binanın 1'inci katındaki balkonda oynarken beton zemine düşen 1,5 yaşındaki Züleyha K., ağır yaralandı.
Olay, 12.30 sıralarında Nenehatun Mahallesi Esma Sokak'ta binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, evin balkonunda oynarken aşağıya sarkan Züleyha K., beton zemine düştü. Bebeği fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Züleyha K., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),