Darıca'da arıza yapan araç parkta devrildi, sürücü yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Ali Kavalcı'nın arızalanınca çalıştırmak için yokuş aşağı hareket ettirdiği hafif ticari araç, yolun sonundaki parka girip ağaca çarparak devrildi. Kazada, Kavalcı yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Çifte Selviler Sokağı'nda meydana geldi. Ali Kavalcı, arıza yapan 41 ANV 266 plakalı hafif ticari aracını çalıştırabilmek için yokuş aşağı hareket ettirdi. Bir anda hızlanan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yaklaşık 150 metre sonra yolun sonundaki parka girdi. Parktaki ağaçlara çarpan araç devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan zabıtalar tarafından araçtan çıkarılan Kavalcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)