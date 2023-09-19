Darıca'da 2 yeni yaya üstgeçidi hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 2 yaya üstgeçidi, Darıca'da hizmete açıldı. Yayaların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

Darıca da Feribot Yolu ve Cengiz Topel Caddesi üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 2 yaya üstgeçidi hizmete açıldı.

Yayaların konforlu ve rahat bir şekilde ulaşım sağlamasına yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki çalışmaları devam devam ediyor. Son olarak, Eskihisar Feribot yolu üzerinde prekast kirişli çelik merdivenli tek asansörlü yaya üstgeçidi tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Aynı zamanda Cengiz Topel Caddesi üzerindeki, üst geçidin de yapımı tamamlanarak, ilköğretim okulu ve camiye yayaların ulaşımı güvenli hale geldi. - KOCAELİ