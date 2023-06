Dar banyolar için minimalist çözümler sunan İtalyan dekorasyon stili

Tüketim çılgınlığına karşı ortaya çıkan 'less is more' akımı ev dekorasyonunda minimalizmle karşılık buluyor. Yeni serilerinde küçük banyoları fonksiyonel ve konforlu mekanlara dönüştürmeye odaklanan İtalyan dekorasyon stiline sahip banyo mobilyası VOQ Ürün Uzmanı Volkan Pınar ise bu trende minimalist tasarımlarla cevap verdiklerini söyledi.

Dar banyolar için özel seri hazırladıklarını belirten Pınar, "Aşırı tüketimin azaltılarak israfın önlenmesi, tasarruf odaklı sürdürülebilir bir dünya yaratmak artık bireysel farkındalıkla başlıyor. Bu da günlük hayatta 'less is more' akımıyla karşılık buluyor. Küçük mekanları kullanışlı alanlara dönüştürme eğilimi, sürdürülebilir bir dünya inşa etmeyi mümkün hale getiriyor. Biz de dar banyolar için hazırladığımız Bold ve Nova serilerimizle bu trende cevap veriyoruz" dedi.

GÖMME DOLAPLARLA BANYOLARA BÜTÜNSEL BİR BAKIŞ AÇISI KATIYOR

Yeni seriye yönelik bilgi veren Pınar, bütünsel bir form uyumu yakalayan Bold serisinin fonksiyonel ve geniş depolama alanlarıyla küçük mekanlara alternatif çözümler sunduğunu aktardı. 45 ve 55 cm olarak 2 farklı ölçü seçeneğine sahip serinin yarı gömme lavabo ve dolaplarıyla banyolarda bütünsel bir bakış açısı yarattığını belirten Pınar, yyumlu boy dolabıyla depolama alanlarını artıran serinin gri, beyaz ve kiremit tonlardaki renk paletiyle farklı beğenilere hitap ettiklerini dile getirdi.

FONKSİYONELLİĞİ MAKSİMUM SEVİYEDE TUTUYOR

Postmodernizmi Nova serisi ile banyo mobilyalarına taşıdıklarını anlatan Pınar, serinin günlük hayatın yorucu temposuna mola vererek sade bir yaşam tarzını benimseyenler için uygun olduğunu aktardı. Pınar, dengeli yaşam düşüncesini ifade eden Lagom felsefesinden esinlenilerek tasarlanan serinin, minimalist tasarımıyla banyoları sade, ferah ve dinlendirici mekanlara dönüştürdüğünü söyledi. Pınar, 4 farklı modül ve renk seçeneği sunan serinin, depolama alanı içeren modülleri sayesinde fonksiyonelliği maksimumda tuttuğunu dile getirdi.