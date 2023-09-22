Danimarkalı Kadın Sinop'a Aşık

1985 yılında ilk kez geldiği Sinop'ta tanıştığı Bjarne Hyllested ile Sinop'ta evlenen Soffy Hyllested, her yaz tatilini eşiyle birlikte Sinop'ta geçirmişti. 9 yıl önce eşinin ölümünden sonra da Sinop'a gelmeye devam eden Soffy, 'Sinop'a aşığım' dedi.

1985 yılında ilk kez geldiği Sinop'ta tanıştığı Bjarne Hyllested ile Sinop'ta evlenen Soffy Hyllested, her yaz tatilini eşiyle birlikte Sinop'ta geçirmişti. 9 yıl önce eşinin ölümünden sonra da Sinop'a gelmeye devam eden Soffy, " Sinop'a aşığım" dedi.

1985 yılında Danimarkalı Soffy Hyllested, eşi Bjarne Hyllested ile Sinop'ta tanışarak evlendi. Yaz tatillerini Sinop'ta geçirmeye başladılar ve burada birçok arkadaş edindiler. Bjarne Hyllested'ın uzun bıyıkları nedeniyle Sinoplular kendisine "Pala" lakabını taktı. Bu lakap zamanla Soffy tarafından da benimsendi ve çevrelerindeki herkes Bjarne'ye Pala demeye başladı. Çift, Sinop'a olan sevgilerini her sene yaz tatillerini burada geçirerek gösterdi. Ayrıca, 2001 yılında Sinoplu vatandaşların fotoğraflarından oluşan bir sergi açtılar ve 1997 yılında Sinop Belediyesi'nden fahri hemşehrilik belgesi aldılar.

Ancak, 2014 yılında Bjarne Hyllested(Pala) hayatını kaybetti. Bu kayıp sonrasında, Soffy Hyllested yaz tatillerini Sinop'ta geçirmeye devam etti. Sinop'taki hatıraları ve dostlukları onun için önemli bir yer tuttu. Eski arkadaşlarını ziyaret etmenin yanı sıra yeni dostlar da edinmeye devam etti.

"Sinop'a aşığım"

2023 yılında da Soffy Hyllested, Sinop'ta yaz tatilini geçirdi. Onun için Sinop ve Pala ile yaşadığı hatıralar hayatının bir parçası olmaya devam ediyor. Geçmiş günleri ve Pala'yı çok özlediğini ifade eden Soffy Hyllested, "Sinop'a aşığım. Pala ile burada tanıştık ve tanıştıktan sadece 3 ay sonra evlendik. Yıllarca buraya tatil yapmaya geldik ve birçok arkadaş edindik. Onunla birlikte buraya taşınmayı bile düşündük, ancak bir türlü gerçekleşmedi. Burası benim için ikinci evim gibi, Sinop'u çok seviyorum" dedi. - SİNOP