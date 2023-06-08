Damatın arkadaşları düğünde 'cenaze' temalı şaka yaptı

Antalya'da dünyaevine giren Reyhan ve Rauf Macit çiftine, damadın arkadaşları 'cenaze' temalı şaka yaptı. Yakalarına damadın fotoğrafını asan arkadaşları, yanlarında da 'Acı kaybımız' yazılı çelenk getirdi. Bir kişi ise imam cübbesi giyerek Rauf Macit için helallik istedi.

ANTALYA'da dünyaevine giren Reyhan ve Rauf Macit çiftine, damadın arkadaşları 'cenaze' temalı şaka yaptı. Yakalarına damadın fotoğrafını asan arkadaşları, yanlarında da 'Acı kaybımız' yazılı çelenk getirdi. Bir kişi ise imam cübbesi giyerek Rauf Macit için helallik istedi.Döşemealtı ilçesinde pazartesi günü evlenen Reyhan ve Rauf Macit çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı. Düğünde damat Rauf Macit'in arkadaşları, çifte 'cenaze' temalı şaka yaptı. Damadın arkadaşları, düğün sırasında salonun kapısına giderek bir araya geldi. Bu sırada yakalarına damadın fotoğrafını asan grup, yanlarında 'Acı kaybımız' yazılı çelenk ile müzik eşliğinde salona geldi. Aralarında bir kişi imam cübbesi giyerek, cenazeye gidiliyormuş imajı verildi. Grubu gören çift ve davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eline mikrofonu alan imam kıyafetli kişi 'Bu acı günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Rauf arkadaşımızın aramızdan ayrılışının acısını yaşıyoruz. Okey masasından, mangal sefalarımızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kardeşim sanki yanımdaymış gibi beni dinliyor dedi. Sonrasında kalabalığa dönerek 'Hakkınızı helal ediyor musunuz' diye soran arkadaşı, çifte iyi dileklerini ileterek ömür boyu mutluluk diledi.

Düğün salonu sahibi İlyas Can, 'Bizim halkımız mizah dolu bir yapıya sahip. Gençlerin, çocukların birbirlerine bağlılığı, ayrılmak istemeyişlerini yakarış gibi dile getirdiler. Arkadaşlarını gelin hanıma verirken onun artık kendi gözlerinde öldüğünü, gelin hanım tarafından önceden yaptıkları aktivitelere gönderilmeyeceğini damat beye mizahla anlatmak istediler. Çok güzel oldu, misafirler de çok beğendi. Onlara da çok teşekkür ediyorum diye konuştu. (DHA)