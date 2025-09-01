Damat Eğlencesinde Eğlenceli Anlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan düğün sonrası, damat Gökhan Altunsoy için düzenlenen geleneksel eğlencede ilginç görevler yerine getirildi. Damat şınav çekip ördek yürüyüşü yaptı, 10 kişilik at arabasını çekti ve geleneksel kıyafetler giyerek şişe oyunu oynadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Semra Oğuz Altunsoy ile dünyaevine giren Gökhan Altunsoy, düğün sonrası arkadaşları tarafından organize edilen eğlencede şınav çekip ördek yürüyüşü yaptı, 10 kişinin bindiği at arabasını 100 metre çekti.

Semra Oğuz Altunsoy ile Gökhan Altunsoy, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünün ardından çift için İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde damat eğlencesi yapıldı. Geleneksel eğlenceye göre, damat ve sağdıç, arkadaşlarının hazırladığı görevleri yerine getirmek zorunda kaldı. Damat önce 10 kez şınav çekip ördek yürüyüşü yaptı, ardından 10 kişinin bindiği at arabasını yaklaşık 100 metre boyunca çekti. Yaklaşık 500 kilo kumu elleriyle traktör römorkuna dolduran damat ve sağdıç, daha sonra şalvar giyip başörtüsü takarak şişe oyunu oynadı. Damadın arkadaşları ayrıca, eğlence kapsamında kendisini mesajlaşma gruplarından da çıkardı. O anlar, katılımcılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

