Dalgaların Yükselmesiyle Mağarada Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da supboard yapan iki kişi, dalgaların yükselmesi sonucu bir mağaraya sığınarak 6 saat mahsur kaldı. Ekiplerin halat sistemi ile gerçekleştirdiği kurtarma çalışması sonucunda ikili sağ salim kurtarıldı.

ANTALYA'da denizde supboard yapan 2 kişi yağışın etkisini artırması ve dalgaların yükselmesiyle falezlerdeki mağaraya sığındı. Burada 6 saat mahsur kalan ikili AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurduğu halat sistemiyle kurtarıldı.

Sabah saatlerinde supboard (kürekli kano ile su üzerinde ilerleme) yapmak için denize açılan biri erkek 2 kişi, akşamüstü yağışın etkisini artırması ve dalgaların yükselmesiyle falezlerdeki bir mağaraya sığındı. Yağışın ardından mağaradan çıkmaya çalışan ancak başarılı olamayan ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAĞARADAN HALAT SİSTEMİYLE KURTARILDILAR

Ekipler, deniz yoluyla ulaşılamayacağını belirleyince Atatürk Parkı içindeki restoranın altından mağaraya inen tüneli kullanarak kurtarma çalışması başlattı. Halat sistemi kuran ekipler yaklaşık 30 metre aşağıda mahsur kalan 2 kişiye ulaştı. Erkeğin mağaradan kurtarılmasından sonra üşüyen genç kadına ise mağaraya inen ekipler tarafından polis dalgıç kıyafeti verildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kadın da mağaradan çıkarıldı. Mağarada 6 saat mahsur kalan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 2 kişi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
