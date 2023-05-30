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DAKE, depremzedelere yardım panayırında yer aldı

DAKE, depremzedelere yardım panayırında yer aldı

Yaşam Haberleri

Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) Antalya'da düzenlenen depremzedelere yardım panayırında afet farkındalığı oluşturmak için stant açtı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) Antalya'da düzenlenen depremzedelere yardım panayırında afet farkındalığı oluşturmak için stant açtı.

Merkezi Düzce'de olan DAKE'nin Antalya temsilciliği, depremzedelere yardım panayırında afet farkındalığı oluşturmak amacıyla bir stant açtı. DAKE gönüllüleri etkinlikte hem afetler konusunda bilgi verdi hem de arama kurtarma malzemelerini tanıttı. Stant öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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