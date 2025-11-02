Haberler

Dağlık Alanda Mahsur Kalan Ukraynalı Turist 5,5 Saatte Kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dağlık alanda ayağından yaralanarak mahsur kalan Ukraynalı turist Lıumydla Vakula, ekiplerin 5,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dağlık alanda ayağından yaralanıp mahsur kalan Ukraynalı turist Lıumydla Vakula (54), ekiplerin 5,5 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık bölgede gezdiği sırada ayağından yaralanan ve üzerine basamayan Ukraynalı Lıumydla Vakula, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler yer tespiti çalışmalarına başladı. Ekiplerin inceleme ve çalışmalarının ardından Vakula'nın araç yolunun bulunmadığı bir noktada olduğu tespit edildi. Bir noktaya kadar araçla giden AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, ardından yaya olarak Lıumydla Vakula'nın bulunduğu yere ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Vakula, daha sonra AFAD ekibi tarafından sedyeye alınarak yaklaşık 1,5 saatlik taşıma sonucunda ambulansın olduğu noktaya getirildi. Lıumydla Vakula, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin kurtarma çalışması, yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
