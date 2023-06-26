Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan çok sayıda keçi, arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen uzun süreli zorlu bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Dağlık alanda kayalıklarda mahsur kalan keçilere kurtarma operasyonu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan çok sayıda keçi, arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen uzun süreli zorlu bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Beyşehir'in Küçük Muslu yaylası civarında bulunan dağlık alanda keçi sürülerinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum ekipleri ile arama kurtarma gönüllüleri harekete geçti. İlçeye gelerek çalışma başlatan ekipleri, kayalık alanda mahsur kalan keçileri kurtarmak için seferber oldu. Kurulan telesiye halatlar sayesinde ekipler, tırmandığı yüksekliklerden 28 keçiyi tek tek kurtararak aşağıya indirerek sahibine teslim etti.