Üye Girişi
Haberler
Dağcı Ahmet Nişanot'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Dağcı Ahmet Nişanot'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken düşerek ölen dağcının cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken düşerek ölen dağcının cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkisinde, dün arkadaşıyla tırmanış yaparken dengesini kaybedip düşerek, hayatını kaybeden Ahmet Nişanot'un (35) cenazesi memleketi Bursa'ya getirildi.

Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Nişanot'un cenazesi Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine merhumun ailesi, yakınları, üyesi olduğu Koza Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile diğer arama kurtarma ekiplerinin temsilcileriyle dağcılar katıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Yaşam

Çamardı Niğde Bursa Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title