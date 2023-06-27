Dağcı Ahmet Nişanot'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken düşerek ölen dağcının cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkisinde, dün arkadaşıyla tırmanış yaparken dengesini kaybedip düşerek, hayatını kaybeden Ahmet Nişanot'un (35) cenazesi memleketi Bursa'ya getirildi.

Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Nişanot'un cenazesi Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine merhumun ailesi, yakınları, üyesi olduğu Koza Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile diğer arama kurtarma ekiplerinin temsilcileriyle dağcılar katıldı.