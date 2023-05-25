Dağa mantar aramaya çıkan kişi 45 saat sonra sağ olarak bulundu

KONYA Konya'nın Beyşehir ilçesinde dağa kuzugöbeği mantarı toplamak için çıkan 59 yaşındaki Rafet Aslancı, 45 saat sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesinde yerleşim merkezinin girişindeki dağlık alana Salı günü mantar toplamaya aracıyla giden 59 yaşındaki Rafet Aslancı, evine dönmeyip telefon irtibatı da sağlanamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlanılan Rafet Aslancı'nın dağlık alana çıkış için yol kenarına bıraktığı otomobili bulunurken, zorlu arazi şartları sebebiyle kendisine ulaşılamadı. Gece boyunca da arama çalışmalarının sürdürüldüğü dağlık alanda jandarma arama kurtarma köpeği ve dronla da havadan arama çalışmaları yürütüldü. 45 saatlik arama çalışmalarının 3. gününde sabah saatlerinde Rafet Aslancı'ya sağ olarak ulaşıldı. Dağlık alanda düştüğü ve yüzüstü vaziyette bilinci kapalı olarak bulunan Rafet Aslancı için zorlu arazi şartları sebebiyle kurtarılması için Konya'dan helikopter istendi. Dağa inen hava ambulansıyla bulunduğu yerden kurtarılan Aslancı, tedavi edilmek üzere Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.