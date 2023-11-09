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D-100 Karayolunda Sis ve Sağanak Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Güzergahta yer yer etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler yavaş seyrediyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.