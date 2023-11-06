ÇYDD, 15. Çağdaş Gençlik Anıtkabir Buluşması'nı düzenledi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Cumhuriyet'in 100. yılında Ata'sına bir kez daha 'Biz buradayız' dedi. Anıtkabir'de düzenlenen programa 2 bin 500 genç katıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Çağdaş Gençlik Geleneksel Anıtkabir Buluşmaları'nın 15'incisini düzenledi. Çağdaş Gençlik, Cumhuriyet'in 100. yılında Ata'sına bir kez daha "Biz buradayız" dedi.

Anıtkabir'de 4 Kasım'da düzenlenen programa, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri, şube yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 85 ÇYDD şubesinden gelen 2 bin 500 genç katıldı. Sabah saatlerinde Tandoğan Meydanı'nda buluşan gençler, saat 13: 30'da Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü. Ardından "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği" yazılı çelenk mozoleye bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcısı Kardelen Özdemir, Çağdaş Gençlik'in Cumhuriyet'i korumak ve Atatürk'e bağlılık konusundaki kararlılığını belirterek Anıtkabir defterini imzaladı. Özdemir, "Gençliğin Mesajı" olarak Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ebedi Cumhuriyet'imizin aziz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bedenen dünyadan ayrılıp ruhen milletimizin köklerine ulaşmanızın 85. yıl dönümünde, en büyük eserin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının henüz ilk günlerinde huzurundayız.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde, Türkan Saylan ve yol arkadaşlarının kanatları altında yetişen Çağdaş Gençlik olarak bugün burada, Anıtkabir'deyiz. Derneğimiz, ulusal değerleri benimseyen ve bu değerleri gücünün son aşamasına kadar gençliğine aktarmaya çalışan yöneticilerimiz ve üyelerimiz sayesinde her türlü kumpasa ve tuzağa karşı dimdik ayakta durup bugünlere gelmiştir. Derneğimiz, biz gençlere Cumhuriyet'in kazanımlarının ve Atatürk ilkelerinin nasıl özenle ve sabırla savunulması gerektiğini gösterdi. Bizler de senden, gençliğimizden ve derneğimizden aldığımız güç ve ışıkla Cumhuriyet'imiz için, tarihimiz ve geleceğimiz için bu önemli ziyareti gerçekleştiriyoruz. Daha nice buluşmaların ise sözünü veriyoruz.

Ey ulu önderimiz; şimdiye dek bizlere bıraktığın mirası korumak adına var gücümüzle çalıştık. Bilimde, teknikte, sanatta ve sporda eğitildik ve kendimizi geliştirdik. Adalet ve eşitlik adına haksızlıklara göz yummadık, daima sesimiz gür, tepkimiz net oldu. Türlü zorluk ve mücadelelere şu genç yaşımızda göğüs gerdik, ülkemize karşı sevgimizi ve umudumuzu ise hiç yitirmedik. Cumhuriyet'i emanet ettiğin gençlik olarak bugünü, bu yüzyılı bir milat belirleyip senin ışığında Türk ulusunu çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkaracağız. Bu meşaleyi gelecek nesiller bizden devralana kadar bize açtığın demokrasi yolunda taşımaya devam edeceğiz.

Ey Türk milletinin babası; senin ve Türk uygarlığının evladı olan biz Çağdaş Gençlik, üzerimize düşen görevi şartlar ne olursa olsun sürdürdük. Gelecekte de ulusumuz, özgürlüğümüz ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için kurtuluştan çağdaşlaşmaya giden şanlı mücadeleyi damarlarımızdaki asil kana güvenerek tüm gücümüzle sürdüreceğimize ant içiyoruz."