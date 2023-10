Cumhuriyetin 100. Yılı Çocukları Cumhuriyetle Yaşıt İnsanları Ziyaret Etti

Burhaniye Kaymakamlığı, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde "100'üncü Yılda Cumhuriyetle Yaşıt İnsanları Ziyaret" programını 23 Mart 1923 doğumlu Hanife Varol'u öğretmen ve öğrencilerle ziyaret ederek gerçekleştirdi. Cumhuriyetin kuruluş yılı çocuğu olan Hanife Varol ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılı çocukları bir araya geldi. Hanife Varol, "Unutma" isimli şiirden bir bölüm söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları yurdun her yerinde değişik etkinliklerle yapılıyor. Burhaniye'de Cumhuriyetle yaşıt Hanife Varol, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Akmeşe, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Bülent Dükancı, Yıldız Özsaraç Anaokulu Müdür Yardımcısı Kıymet Türker ve öğrencilerince ziyaret edildi. 4 çocuk 3 torun sahibi Hanife Varol'un oğulları Rahmi Varol ve Sami Varol, ziyarete gelen konukları, Ali Çetinkaya Mahallesi İMKO Tatil Sitesi'nde ağırladı. Buluşmada 100'üncü yıl pastası kesildi, anaokulu çocukları, Hanife Varol'a çiçek ve yaptıkları Cumhuriyetle ilgili resimleri armağan etti. Cumhuriyet çocuğu Hanife Varol, misafirlerine teşekkür edip uzun ömürler diledi. Burhaniye Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, ilçede Cumhuriyetle yaşıt 2 şahıs olduğunu, onlardan biri olan Hanife Varol'a ziyarette bulunduklarını vurgulayıp, "İşte Cumhuriyet'in kuruluş yılı çocuğu Hanife nine, işte Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl çocukları. Allah Cumhuriyet'imize nice nice 100 yıllar nasip etsin çocuklarımıza ve Hanife nineye uzun ömürler diliyorum" dedi. Rami Varol, annesinin hayati ihtiyaçlarını görebildiğini, kendisinin ve kardeşi Sami Varol'un kendisini hiç yalnız bırakmadıklarını, her an her dakika yanında bulunduklarını vurgularken, Hanife Varol'un 2 kızını kaybettiğini kaydetti. Annesinin yüksek tansiyon dışında sağlığının iyi olduğunu vurguladı. Konuklara okuduğu şiiri ilkokula giderken ezberlediğini ve hiçbir şeyi unutmadığını söyledi.

Asırlık Hanife Varol'un söylediği "Unutma" adlı şiir:

"Unutma bir avuçtan fazla insan değildik,

Bize dünya düşman oldu yenildik,

Bilirdiler şan vermiştir eski Türk.

Sandılar ki can vermiştir eski Türk.

Topumuzu süngümüzü aldılar,

Ülkemize Yunanı saldılar.

Anadolu baştan başa hep yandı.

Bayrağımız al kanlara boyandı.

Minareler duyguları var gibi;

Bizi kurtar bizi kurtar ya rabbi,

Deyip, yanan şehirlere kapandı

O yıkılan baştan başa vatandı." - BALIKESİR