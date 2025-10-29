Cumhuriyet'in 102. Yılı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

İZMİR'de ilkokul ve ortaokullarda, Cumhuriyet'in 102'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı 29 Ekim temalı koreografiler beğeni topladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir'deki ilkokul ve ortaokul öğrencileri çeşitli kareografiler hazırladı. Bu kapsamda Tire Eskioba İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, kırmızı-beyaz kıyafetleriyle okul bahçesinde bedenleriyle ay yıldız figürü oluşturdu. Tire Dörteylül Ortaokulu öğrencileri ise hazırladıkları video kliple kutlamalara katıldı.

Turgut Reis İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Hakan Horata öncülüğünde hazırladıkları koreografide bedenleriyle ay yıldız ve '102' rakamını oluşturarak Cumhuriyet'in 102'nci yılını simgeledi. Buca Karacaağaç Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu öğrencileri de sahneledikleri Cumhuriyet oratoryosuyla beğeni topladı. Kutlamalarda öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.