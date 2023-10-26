Edirne'nin Süloğlu ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı, açılan 25 metrelik dev Türk bayrağıyla kutlandı. Genç, yaşlı kadın, erkek Cumhuriyetin 100. yılını hep birlikte kutlama yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılını açtıkları dev Türk bayrağıyla kutladılar

EDİRNE - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı, açılan 25 metrelik dev Türk bayrağıyla kutladı.

Cumhuriyet'in 100. Yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Genç, yaşlı kadın, erkek Cumhuriyetin 100. yılını hep birlikte kutlama yaptı. Süloğlu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ali Ayağa Çok Programlı Anadolu Lisesi bandosu ve marşları eşliğinde 25 metrelik dev Türk bayrağı ile halk yürüyüşünü gerçekleştirildi. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı etkinlikte, 25 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Süloğlu Kaymakam Adem Can Okur, "Bugün burada yapışan program Cumhuriyet'in 100 yılı etkinlikleri haftasında yapılan kutlamalardan bir tanesidir. Gerçek kutlamalarımızı 29 Ekim gününü coşku ile kutlayacağız. Hepinizi o coşkulu güne davet ediyorum. Cumhuriyet'in 100.yılı kutlu olsun" dedi.

Dev bayrağı hükümet konağının önünden Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, mülki ve idari amirler, meclis üyeleri ve protokol tarafından kortejle yürüyüş yapıldı.