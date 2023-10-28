Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında sürücülere leblebi ikramı yapıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde sürücülere leblebi ikram edildi. Alaca Kaymakamı ve Belediye Başkanı, denetleme noktalarını ziyaret ederek sürücülerle sohbet etti ve leblebi ikram etti.

Çorum'un Alaca ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde sürücülere leblebi ikram edildi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilçe giriş ve çıkışında yer alan denetleme noktalarını ziyaret etti.

Aytemür, burada görevli polis ve jandarma ekipleriyle bir süre sohbet etti.

Daha sonra uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Aytemür, vatandaşlara leblebi ikram etti.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Aytemür, sürücüleri de emniyet kemeri takmaları, hız sınırlarına uymaları ve seyir halindeyken cep telefonu kullanmaları konusunda uyardı.