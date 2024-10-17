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Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Y.C.'nin sevgilisinin 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı iddia edildi. Gözaltına alınanlar arasında avukat ve askerler de bulunuyor.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Ö.U.K. yazlığında gözaltına alındı. İfadesi alınan Ö.U.K.'nın yazlığında ve Zonguldak'taki evinde arama yapıldı. Avukat 24 saat geçmeden serbest bırakıldı. Ö.U.K., dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.

Avukat E.Ö.'nin ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Ö., isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı. Hem yanında çalışan personelin hem de gözaltına alınan diğer meslektaşına ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Ö, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.

"AÇIKLAMA YAPAMAM"

Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, Başsavcının kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğünü ileri sürdü. Çaycuma Başsavcısı Y.C. ise hakkındaki iddialarla ilgili, "Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Instagram Zonguldak Çaycuma Güncel Hukuk Yaşam

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Yorumlar (52)

İrfan Karlıdağ:

Akp nin savcıları bu kadar olur.

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132
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Ali Çelik:

Devletin gücünü Kendi gücü sananlara devlet gücün kimde olduğu nu gösterir Yoksa böyle devam ederse ülke gün geçtikçe çöplüğe dönüyor vatandaş da bu gelişen olayları hayretler içinde izliyor

456
12
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aaa:

gerçekse vay haline ülkenin. sokaktan adam toplayıp savci mı yapıyorlar.

399
10
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Taş:

Yalnız bir noktayı atlamışsınız, kadının belli bir stili, önce askerle başlamış, sonra avukat şimdi savcı, seneye hakim, hedef ise 2026 da vali, eğer dirayetli olursa bu kadın azimle bu iş bakana kadar gider demedi demeyin

382
8
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Aras Yılmaz:

Derhal görevden alınmalıdır. Devletten aldığı yetkiyi kimse özel hayatıyla ilgili konularda kullanamaz.

285
3
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H.K K.H:

Aşk adamı Vezir'de eder Rezil'de

250
12
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Kenn:

Herkes keyfine göre birşeyler yapıyor insanlık bitmiş bu ülkede böyle kamu görevlilerinden gelde adalet bekle

200
6
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hasan polat:

İSTİSNAİ kadrodan KPSS olmadan torpille memur olan yüzbinlerce memur .. İSTİSNAİ kadro ya kapatılsın ya da KPSS kaldırılsın . Devlet istediği adamı sınavsız İSTİSNAİ kadrodan alabilir bu en tabi hakkıdır .

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20
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Halil ibrahim Demir:

Keyfiyete bak. Doğruysa bu olay anında şu şahsı almayan sorumlu da onun gibidir.. başsavci buysa artık düşünmek lazım diğerleri nasıldır. İyileri ayırıyorum. Ama tam yozlaşmis bir kurum var. Hem de her kesimin şikayet ettiği adalet denen ama içinde başka şeylerin döndüğü kurum var.

142
5
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mahmut uslu:

Yav arkadaş adamdaki adalete ve özgüvene bak …

83
1
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