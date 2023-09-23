Cumayeri Belediyesi Aile Danışmanlığı Merkezi Hizmete Açılıyor

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tarafından ilçeye kazandırılan Cumayeri Belediyesi Aile Danışmanlığı Merkezi yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Düzce'nin Cumayeri İlçesinde yapımı inşaattı tamamlanan Cumayeri Belediyesi Aile Danışmanlığı Merkezini Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Uçar ziyaret ederek istişarede bulundular. Başkan Koloğlu, Aile danışmanlığı merkezinin yakın bir zamanda hizmete açılacağını söyledi. - DÜZCE