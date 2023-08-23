Çukurova'da Yangında Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

ADANA'nın Çukurova ilçesinde bir apartmanın 8'inci katındaki evde çıkan yangında, balkonda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Güzelyalı Mahallesi 81180 Sokak'taki Bayram Apartmanı'nın D Blok 8'inci katındaki dairede, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan kişi, balkona çıkıp yardım istedi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur olan kişi, itfaiye aracının merdiveni ile kurtarılarak kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Evin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.