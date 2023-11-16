Çubuk'taki KYK Yurdunda Asansör Arızası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda meydana gelen asansör arızasının elektrik dalgalanmasından kaynaklandığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, yapılan incelemelerde de bir sorun tespit edilmedi.

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda meydana gelen asansör arızasının elektrik dalgalanmasından kaynaklandığı belirlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde KYK yurdundaki asansör arızasının, yaşanan elektrik dalgalanmasından kaynaklandığı belirlendi. Dalgalanma sebebiyle asansör, kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekerken ardından zemin kata çıkarak yolcuları indirdi. Olayda yaralanan olmazken, yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde de bir sorun tespit edilmedi. - ANKARA