Çubuk'ta Şakayıklar Erken Döktü

Çubuk ilçesinde yetişen endemik bitki türü şakayıklar, dolu ve aşırı yağışlar nedeniyle çiçeklerini erken döktü. Akkuzulu ve İmamhüseyin mahallelerinin 1300-1500 metre yüksekliğinde açan, yöre halkı ve doğa tutkunu insanların ilgisini çeken şakayıklar, bu yıl yoğun yağmur ve dolu yağışlarından etkilendi.

Çubuk ilçesinde yetişen endemik bitki türü şakayıklar, dolu ve aşırı yağışlar nedeniyle çiçeklerini erken döktü.

Akkuzulu ve İmamhüseyin mahallelerinin 1300-1500 metre yüksekliğinde açan, yöre halkı ve doğa tutkunu insanların ilgisini çeken şakayıklar, bu yıl yoğun yağmur ve dolu yağışlarından etkilendi.

Çiçeklerin erken açması, uzun süren yağmur ve bölgede etkili olan dolu nedeniyle bu sene renk cümbüşü erken sonlandı.

Yılda sadece 10 gün açan çiçekleri fotoğraflayamadığını dile getiren bölge sakinlerinden İsmail Koç, AA muhabirine, "Çiçeklerimizi bu sene resmedemedik. Bu sene göremedik, bunun için çok üzülüyorum. Bu sene yağışlı geçtiğinden çiçekler döküldü." ifadesini kullandı.

Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ, şakayıkların, doğal ortamında yetişen en güzel çiçeklerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Korunaklı yerde olanların bazılarının kaldığını gördük. Renk cümbüşünü yakalayamadığımızı için çok üzüldüm. Çiçekleri tam açtığı zaman, polenlerin en verimli olduğu zamanda, orta kısımlarında topak topak arıların olduğuna şahit oluyorduk."