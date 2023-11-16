Çubuk'ta KYK yurdunda asansör kazası
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansör 3 kattan düştü. Olayda öğrenciler yaralandı.
Çubuk'ta KYK yurdunda asansör kazası
ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan KYK yurdunda kız öğrencileri taşıyan asansör 3 kattan düştü.
Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde kız öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 kattan zemin kata inmek isteyen öğrencileri taşıyan asansörün düşmesi sonucu panik yaşandı. Yurt görevlilerinin müdahalesiyle asansörden çıkan kız öğrencileri, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam