Çubuk'ta KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda Asansör Arızası

ANKARA Çubuk Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansör, 3'üncü kattan eksi 1'inci kata düştü. Olayda yaralanan olmazken, öğrenciler yurt personelleri tarafından asansörden çıkartıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çubuk Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansör, 3'üncü kattan eksi 1'inci kata düştü. Asansörün frenleme sistemleri sayesinde olayda her hangi bir yaralanma yaşanmazken, öğrenciler panik ve korku yaşadı. Yurt personeli tarafından asansörden çıkarılan öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.