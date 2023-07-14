Çubuk'ta 3 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartmanın 2. katındaki pencereden düşen 3 yaşındaki Umutcan Göçen hayatını kaybetti. Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuğun cenazesi Karadana Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde apartmanın 2'nci katındaki pencereden düşen Umutcan Göçen (3), hayatını kaybetti.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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