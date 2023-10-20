Çubuk ilçesinde yeni otobüs seferleri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesine bağlı mahalleler için yeni otobüs seferleri başlatacağını duyurdu. 26 Ekim Perşembe gününden itibaren perşembe, cuma ve pazar günleri 06.20-17.30 saatleri arasında 466 ve 467 hat numaralı otobüsler hizmet verecek.

Çubuk ilçesinin bazı mahalleleri için iki ayrı otobüs seferinin başlatılacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda EGO Genel Müdürlüğü'nun Çubuk ilçesine bağlı mahalleler için harekete geçtiği bildirildi.

Buna göre, 26 Ekim Perşembe günü itibarıyla perşembe, cuma ve pazar günleri 06.20-17.30 saatleri arasında 466 ve 467 hat numaralı iki otobüs seferi Çubuk'ta hizmete başlayacak.

Ulaşım ağına katkıda bulunacak iki yeni otobüs bilgileri şöyle:

"466 numaralı hat: Çubuk-Tahtayazı-Dağkalfat-Kösrelik-Demirci; 467 numaralı hat: Çubuk-Kışlacık-Yeşilkent-Karagöl Mesire Alanı."