Çubuk Belediye Başkanı Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin Babalar Gününü kutladı. Demirbaş, ziyarette gül hediye ederek pasta kestiği huzurevi sakinlerine sağlıklı bir ömür diledi.