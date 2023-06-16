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Çubuk Belediye Başkanı Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Çubuk Belediye Başkanı Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Yaşam Haberleri

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin Babalar Gününü kutladı. Demirbaş, ziyarette gül hediye ederek pasta kestiği huzurevi sakinlerine sağlıklı bir ömür diledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin Babalar Gününü kutladı.

Demirbaş, ziyarette gül hediye ederek pasta kestiği huzurevi sakinlerine sağlıklı bir ömür diledi.

Sık sık huzurevlerini ziyaret ettiğini dile getiren Demirbaş, "Bilgi ve birikimleriyle geleceğimizi aydınlatan büyüklerimizin Babalar Gününü kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

Yaşlıların ellerini öperek çeşitli hediyeler veren Demirbaş, huzurevi çalışanlarına da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Yaşam

Abidin Yılmaz Baki Demirbaş Yaşam Haberler

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