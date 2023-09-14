Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaymakamlık önünde gerçekleşen kazada otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kaymakamlık önünde F.B. yönetimindeki 19 UD 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İhsan Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İhsan Ş., kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam