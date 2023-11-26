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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle cami kubbesi zarar gördü, otobüs durağı uçtu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Alembeyli köyü camisinin kubbesine zarar verirken, otobüs durağını ise uçurdu. Rüzgarın neden olduğu olaylar sonucunda maddi hasar meydana geldi.