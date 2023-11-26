Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle cami kubbesi zarar gördü, otobüs durağı uçtu
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Alembeyli köyü camisinin kubbesine zarar verirken, otobüs durağını ise uçurdu. Rüzgarın neden olduğu olaylar sonucunda maddi hasar meydana geldi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar köy camisinin kubbesine zarar verirken, otobüs durağını ise uçurdu.
Edinilen bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı Alembeyli köyü camisinin kubbesi fırtına nedeniyle zarar görürken, otobüs durağı ise rüzgara dayanamayıp uçtu. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam