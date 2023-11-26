Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle cami kubbesi zarar gördü, otobüs durağı uçtu

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Alembeyli köyü camisinin kubbesine zarar verirken, otobüs durağını ise uçurdu. Rüzgarın neden olduğu olaylar sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar köy camisinin kubbesine zarar verirken, otobüs durağını ise uçurdu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı Alembeyli köyü camisinin kubbesi fırtına nedeniyle zarar görürken, otobüs durağı ise rüzgara dayanamayıp uçtu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Sungurlu Çorum Hava Durumu Yerel Haberler Doğal Afetler Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title