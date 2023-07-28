Çorum'un Sungurlu ilçesinde evine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir vatandaşın evine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel bir aparat kullanılarak yakalandı. Yakalanan yılan, bölgeden uzaklaştırılarak doğaya salındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi'nde evine giren yılanı fark eden vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Evin bahçesini arayan ekipler, 10 dakika süren aramanın ardından yılanı yakalamayı başardı.

İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanın, bölgeden uzaklaştırılarak doğaya salındığı bildirildi. - ÇORUM