Çorum'un Sungurlu ilçesinde ev yangını
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin tandır bölümünde çıkan yangın sonucunda bölüm kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, çıkan yangında bir evin tandır bölümü kullanılmaz hale geldi.
Olay, Akçay Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Bilim adlı vatandaşa ait evin tandır bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam