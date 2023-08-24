Çorum'un Sungurlu ilçesinde ev yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, çıkan yangında bir evin tandır bölümü kullanılmaz hale geldi.

Olay, Akçay Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Bilim adlı vatandaşa ait evin tandır bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ÇORUM